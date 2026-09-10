МО: ВС РФ нанесли групповые удары по морским портам, используемым ВСУ

Российские войска нанесли групповые удары по морским портам и судам, которые использовались в интересах украинской армии.
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