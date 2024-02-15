Аэропорты Москвы работают штатно на фоне метели

РИА Новости/Кирилл Каллиников Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме на фоне мощного снегопада в столице, сообщил 15 февраля представитель Росавиации Артем Кореняко.
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