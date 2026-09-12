Федорищев заявил о развернутом штабе в Самарской области после атаки

12 сентября в Самарской области развернут штаб из-за попытки атаки ВСУ на промышленные предприятия. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о госпитализации одного человека и эвакуации жителей поврежденных домов в пункты временного размещения.
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