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Царьград

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Федорищев заявил о развернутом штабе в Самарской области после атаки

Федорищев заявил о развернутом штабе в Самарской области после атаки

12 сентября в Самарской области развернут штаб из-за попытки атаки ВСУ на промышленные предприятия. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о госпитализации одного человека и эвакуации жителей поврежденных домов в пункты временного размещения.

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