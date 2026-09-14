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Воронежцы снова развалятся во втором тайме: ждем разгром на «Лукойл Арене». Прогноз на «Спартак» — «Факел»

Воронежцы снова развалятся во втором тайме: ждем разгром на «Лукойл Арене». Прогноз на «Спартак» — «Факел»

«Факел» продлит серию без побед.В девятом туре РПЛ «Спартак» на «Лукойл Арене» примет «Факел». Красно-белые после двух игр без побед уверенно одолели «Ростов» в воскресенье.

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