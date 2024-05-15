«Наш город – корабль под управлением опытного капитана»: в архивном комитете оценили выступление губернатора перед городским правительством

Отчет главы города заслушали также ветераны, участники СВО, представители бизнес-сообщества и общественных организаций Александр Беглов выступил 14 мая с ежегодным отчетом о работе городского правительства перед депутатами Законодательного собрания.
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