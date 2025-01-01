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Минтранспорта Южной Кореи: расшифрован один из черных ящиков самолета Jeju Air

Минтранспорта Южной Кореи: расшифрован один из черных ящиков самолета Jeju Air

Директор департамента гражданской авиации Министерства транспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван на брифинге заявил, что специалисты расшифровали данные одного из черных ящиков самолета Jeju Air, разбившегося 29 декабря в аэропорту Муан.

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