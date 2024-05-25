В Коми спасли попавших в водную ловушку оленеводов

В Республике Коме успешно завершена операция по спасению попавших в водную ловушку оленеводов — бригады спасателей успели добраться до ожидавших помощи в охотничьей избушке четверых местных жителей до ее затопления.
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