Спецпредставитель Трампа отложил свой визит на Украину

Cпециальный представитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросам конфликта на Украине генерал Кит Келлог отложил запланированную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа 20 января.
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