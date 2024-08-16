npj PD: редкие варианты гена ITSN1 повышают риск болезни Паркинсона

Редкие варианты последовательности гена ITSN1 повышают риск развития болезни Паркинсона. К таким выводам пришли ученые из исландской компании deCODE genetics, известной своими открытиями в области генетики человека.
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