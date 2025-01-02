Будет существовать вечно. Красивая православная церковь, великолепное строение особенного вида

«Дом, построенный нашим дядей, ещё стоит, та самая каменная церковь, в Обдорске построенная в 1890–1893 годах, – на вечной мерзлоте?» – спросил внучатый племянник Готлиба (Густава) Цинке в письме, пришедшем в МВК им.
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