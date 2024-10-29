Российским туристам предлагают тщательнее изучить Танзанию

Глава минэкономразвития РФ Максим Решетников и министр природных ресурсов и туризма Объединенной Республики Танзания Пинди Чана провели встречу в рамках официального визита российской делегации в Танзанию.
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