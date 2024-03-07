Добрый Мир
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Добрый Мир

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Судан не против: В Судане разрешат России построить крупнейшую морскую базу в регионе

Судан не против: В Судане разрешат России построить крупнейшую морскую базу в регионе

Вчера 501 прочитал Министр иностранных дел Судана Али Садик Али недавно сделал заявление, которое может иметь далеко идущие последствия для геополитического расположения баланса в регионе.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Хорошая новость
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7 час.
Николай Герасименко
О строительстве нашей базы в Судане говорят уже давно, но как только дело доходит до конкретики, поганые пиндосы сразу организовывают там госпереворот.
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4 час.

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