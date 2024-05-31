РИА Новости: убитая российскими военными в ЛНР девушка была гранатометчицей ВСУ

Похищенная и убитая в 2023 году двумя российскими военными в Луганской Народной Республике Валентина Давронова была гранатометчицей и служила до 2022 года в 53-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.
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