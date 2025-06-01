Театр абсурда
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Театр абсурда

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Это похищение? Спецслужбы Азербайджана вывезли частным самолетом гражданина России, его ждет тюрьма

Это похищение? Спецслужбы Азербайджана вывезли частным самолетом гражданина России, его ждет тюрьма

Кажется, Баку решил стать "Израилем", с которым у него сейчас самые тесные отношения.

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