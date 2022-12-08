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Деятельность южноуральских волонтеров отмечена на федеральном уровне

Деятельность южноуральских волонтеров отмечена на федеральном уровне

Челябинская область стала одним из лидеров рейтинга оценки эффективности. Итоги работы добровольцев в 2022 году подвела Ассоциация волонтерских центров на Международном форуме гражданского участия «#МЫВМЕСТЕ-2022».

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