Деятельность южноуральских волонтеров отмечена на федеральном уровне

Челябинская область стала одним из лидеров рейтинга оценки эффективности. Итоги работы добровольцев в 2022 году подвела Ассоциация волонтерских центров на Международном форуме гражданского участия «#МЫВМЕСТЕ-2022».
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