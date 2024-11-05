Баку готов принять десятки тысяч участников и гостей СОР-29 

В Азербайджане предстоящая неделя начнется с небывалого наплыва гостей: в Баку открывается 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата СОР-29, на которую прибудут делегации всех 198 стран, подписавших этот глобальный документ.
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