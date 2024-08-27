В метро с учителем: роман между учеником и преподавателем завязался в подземке

Внезапно на просторах Сети, посреди информационного шума и грязи блеснул текст-самородок. Приятно, что можно внезапно найти приятный сюрприз в виде романтического, светлого рассказа, который заставляет верить в неслучайные встречи и большую любовь с первого взгляда.
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