В метро с учителем: роман между учеником и преподавателем завязался в подземке

Внезапно на просторах Сети, посреди информационного шума и грязи блеснул текст-самородок. Приятно, что можно внезапно найти приятный сюрприз в виде романтического, светлого рассказа, который заставляет верить в неслучайные встречи и большую любовь с первого взгляда.