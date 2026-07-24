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Царьград

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Армения: дожди и грозы до 25 июля, в Ереване +36°С

Армения: дожди и грозы до 25 июля, в Ереване +36°С

Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что в пятницу на территории Армении прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

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