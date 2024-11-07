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Позитив для оптимистов

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Лавров раскрыл план Запада «на случай, если режим Зеленского не справится»

Лавров раскрыл план Запада «на случай, если режим Зеленского не справится»

Мира у нас не будет долго. Не в смысле — с Украиной, а вообще. Будем как Израиль, который никогда (в воспаленном воображении либералов) не нападал на своих соседей, но перманентно с ними воюет.

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