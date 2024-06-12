В Благовещенске открыли мемориальную доску Герою России Владимиру Барахтенко

В Благовещенске состоялась церемония открытия мемориальной доски Герою России Владимиру Барахтенко. На мероприятии присутствовали сотрудники и учащиеся школы № 26, выпускником которой он был, его родственники, одноклассники, представители областного правительства, ДВОКУ, мэр Олег Имамеев и депутат городской думы Александр Удод.