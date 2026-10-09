Врач Белоусов: отказ от сладостей не означает отказа от углеводов

Гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Евгений Белоусов заявил, что для большинства здоровых людей отказ от добавленного сахара не представляет опасности.
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