Первый пациент с имплантом Neuralink поиграл мысленно в шахматы

Первый пациент, у которого в мозгу был установлен имплант от нейротехнологической компании Neuralink предпринимателя Илона Маска, продемонстрировал свои успехи, играя в шахматы в прямом эфире на странице компании в социальной сети Х.
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