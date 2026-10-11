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Судья из Одессы оставил 474 дела и уехал в Чехию

Судья из Одессы оставил 474 дела и уехал в Чехию

Судья Одесского окружного административного суда Роман Караван в ноябре 2025 года отправился в служебную командировку в Брюссель .

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