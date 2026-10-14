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РИА Новый день

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Православные отмечают день Покрова Богородицы

Православные отмечают день Покрова Богородицы

Сегодня у православных важный праздник – Покров пресвятой Богородицы. Согласно верованию, при осаде христианского Константинополя Матерь Божья явилась молящимся о заступничестве и простерла свой оморф, то есть головной платок, над ними, после чего осаждающие отступили.

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