Православные отмечают день Покрова Богородицы

Сегодня у православных важный праздник – Покров пресвятой Богородицы. Согласно верованию, при осаде христианского Константинополя Матерь Божья явилась молящимся о заступничестве и простерла свой оморф, то есть головной платок, над ними, после чего осаждающие отступили.