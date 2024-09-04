ВСУ собирались подорвать бомбу на Курской АЭС, сообщил пленный

БЕЛГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский перед нападением на Курскую область поставил войскам задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить там взрывчатку, рассказал РИА Новости военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии