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«Мемфис» обсуждает обмен Эй Джей Джонсона на Джордана Хоукинса с «Новым Орлеаном»

«Мемфису» необходимо расчистить состав перед началом сезона (19 игроков сейчас). Команда планирует расстаться с защитниками Эй Джей Джонсоном и Д’Анджело Расселлом.

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