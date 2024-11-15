Психиатр-нарколог назвал смертельное сочетание для диабетиков

Курение значительно увеличивает риск развития сосудистых осложнений у людей с сахарным диабетом. Об этом сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
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