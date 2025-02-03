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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Девочка и две женщины погибли в массовом ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае

Девочка и две женщины погибли в массовом ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае

Столкнулись четыре легковых автомобиля и грузовик В понедельник утром, 3 февраля, на 265-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Косихинском районе произошло столкновение пяти транспортных средств, сообщает региональное МВД.

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