Девочка и две женщины погибли в массовом ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае

Столкнулись четыре легковых автомобиля и грузовик В понедельник утром, 3 февраля, на 265-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Косихинском районе произошло столкновение пяти транспортных средств, сообщает региональное МВД.
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