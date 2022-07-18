Газета.ру

7 512 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolaev Vadim
    Надо было оправдать!! чтоб другим не повадно было беспредел чинить и оскорблять!Житель Ярославля,...
  • Константин Самарин
    Клован этими увольнениями только подтвердил, что хунта начала  сыпаться, и  теряет поддержку у народа. Ведь как утвер...Deutschlandfunk: ...
  • konstantin Петров
    Вот как хотите, а не пойму я этого. Зачем позволять Украине торговать зерном? Во первых, им самим жрать будет нечего ...Песков: Россия пр...

Госдума в первом чтении приняла поправки в закон "О рекламе", несмотря на возражения

Госдума в первом чтении приняла поправки в закон "О рекламе", несмотря на возражения

Депутаты Госдумы в ходе внеочередного пленарного заседания в пятницу, 15 июля, приняли в первом чтении поправки в федеральный закон "О рекламе", предусматривающие создание в России единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх