Госдума в первом чтении приняла поправки в закон "О рекламе", несмотря на возражения

Депутаты Госдумы в ходе внеочередного пленарного заседания в пятницу, 15 июля, приняли в первом чтении поправки в федеральный закон "О рекламе", предусматривающие создание в России единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений.
Депутаты Госдумы в ходе внеочередного пленарного заседания в пятницу, 15 июля, приняли в первом чтении поправки в федеральный закон "О рекламе", предусматривающие создание в России единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений.
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