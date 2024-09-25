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Алаудинов заявил о «тающих на глазах» подразделениях ВСУ в зоне спецоперации

Алаудинов заявил о «тающих на глазах» подразделениях ВСУ в зоне спецоперации

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующие в боях в зоне проведения специальной военной операции (ВСУ), подготовлены очень слабо, в связи с чем подразделения противника несут огромные потери, сообщает ТАСС.

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