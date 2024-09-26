ChatGPT можно задать ложные воспоминания. Чтобы воровать пользовательские данные

Хакер внедрил в ChatGPT ложные воспоминания для кражи пользовательских данныхУ ChatGPT обнаружена уязвимость, позволяющая злоумышленникам внедрять ложную информацию в долгосрочную память чат-бота, что может привести к краже персональных данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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