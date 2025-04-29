Экс-управляющую банком в Архангельске осудили за хищение 17 миллионов рублей

Крупное мошенничество вскрылось в одном из банков Архангельска.Бывшая управляющая операционным офисом и её подельница из Санкт-Петербурга осуждены за хищение более 21 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.
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