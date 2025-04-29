Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Долгобородов Геннадий
    молодцы!На «Звёздочке» в ...
  • Eduard
    Молодец,заодно мебель им перешли! Папочка ремнем отхуярит потомдно это потом!В Коряжме подрост...
  • Eduard
    Ха,ха,ха,а деньги от укров ждет до сих пор.А вот срок реально получит,государство гарантирует ему.Не пить пива,не ест...Жителя Архангельс...

Экс-управляющую банком в Архангельске осудили за хищение 17 миллионов рублей

Экс-управляющую банком в Архангельске осудили за хищение 17 миллионов рублей

Крупное мошенничество вскрылось в одном из банков Архангельска.Бывшая управляющая операционным офисом и её подельница из Санкт-Петербурга осуждены за хищение более 21 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх