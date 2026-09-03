В Липецкой области мужчина украл чужой ячмень на 176 тысяч рублей

Мужчина на собственном комбайне обмолотил 14 гектаров чужого поля. Ущерб превысил 176 тысяч рублей.В Краснинском округе 38-летний местный житель два дня подряд убирал ячмень с чужого поля, используя собственный комбайн.
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