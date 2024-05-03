Телеведущая Елена Николаева призналась, что перед родами ест торт

Телеведущая Елена Николаева рассказала в личном блоге о необычном желании перед родами. Звезда, ждущая второго сына от экс-супруга балерины Анастасии Волочковой бизнесмена Игоря Вдовина, отметила, что с первенцем была такая же история.
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