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Общественная служба новостей

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Чехия и Польша заговорили о создании «украинского легиона»

Чехия и Польша заговорили о создании «украинского легиона»

Чехия стала рассматривать возможность создания «украинского легиона. Об этом заявила министр обороны страны Яна Чернохова, передает МК.

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Комментарии
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Eduard
Осчастливил,отправить украинцев воевать за Украину для Польши!
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1 д.
Eduard
Наглее трудно придумать!Сам иди и воюй вам же Украина нужна!
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1 д.
СЗ
Светлана Зуева
Надо ополовинить еще пол европы...припечатать к земле,.а то развелось,как собак нерезаных....
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1 д.

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