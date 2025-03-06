Экипаж Су-34 ударил авиабомбами по позициям ВСУ в Запорожской области

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанес удар по пунктам временной дислокации (ПВД) подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии