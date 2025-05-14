В Токмаке из-за атаки ВСУ загорелся рынок и повредилась жилая пятиэтажка

ВСУ атаковали запорожский город Токмак, повреждена жилая пятиэтажка, загорелся городской рынок.В городе Токмак Запорожской области в результате обстрела повредился жилой дом, сообщил ТАСС глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков.
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