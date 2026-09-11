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Журнал «Профиль»

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Хуситы сообщили, что водные пути в районе Йемена закрыты только для судов Саудовской Аравии

В движении "Ансар Аллах" заявили в пятницу, 11 сентября 2026 года, что продолжат блокаду, боевые действия и атаки на саудовские объекты, пока королевство не откажется от блокады связанных с хуситами территорий.

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