Председатель ВК НПКСК призвал объединять частный сектор для продвижения модернизации в китайском стиле

Пекин, 14 октября /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в понедельник призвал объединять и направлять широкие круги представителей частного сектора экономики, помогая им стать передовиками высококачественного развития и практическими творцами общего процветания, чтобы они играли еще более важную роль в продвижении модернизации в китайском стиле.