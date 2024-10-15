Председатель ВК НПКСК призвал объединять частный сектор для продвижения модернизации в китайском стиле

Пекин, 14 октября /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в понедельник призвал объединять и направлять широкие круги представителей частного сектора экономики, помогая им стать передовиками высококачественного развития и практическими творцами общего процветания, чтобы они играли еще более важную роль в продвижении модернизации в китайском стиле.
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