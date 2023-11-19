Печенье «Рожок мороженого»

Хотите мороженого?! Сколько вам порций? Берите больше! От такого мороженого вы точно не заболеете ангиной! Оно очень вкусное! Рассыпчатый «рожок» из песочного теста со сладким «мороженым» из творожного сыра, нежным и воздушным.