Chery Tiggo 4 Pro получил новую крутую комплектацию

Российский офис Chery опубликовал первую информацию о новой версии модели Tiggo 4 Pro – речь идет о топовой комплектации Ultimate в исполнении 18 years edition, приуроченном к 18-летнему присутствию марки в РФ.
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