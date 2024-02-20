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За рулем

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Chery Tiggo 4 Pro получил новую крутую комплектацию

Chery Tiggo 4 Pro получил новую крутую комплектацию

Российский офис Chery опубликовал первую информацию о новой версии модели Tiggo 4 Pro – речь идет о топовой комплектации Ultimate в исполнении 18 years edition, приуроченном к 18-летнему присутствию марки в РФ.

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