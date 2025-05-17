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  • irina bugrova
    Это уже предлагали внести в законопроект о мигрантах еще год назад депутаты Толстой, Матвеев, глава СК Бастрыкин и др...Глава Крыма предл...
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    Надежды юношей питают!!!В Кремле рассказа...

Экс-министр Хубутия признал вину в нападении с топором на бывшую девушку

Экс-министр Хубутия признал вину в нападении с топором на бывшую девушку

Бывший министр торговли Московской области Михаил Хубутия, которого его бывшая возлюбленная Юлия Ван обвинила в нападении с топором, пришел к следователю и написал явку с повинной, сообщило подмосковное ГСУ СК.

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