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Кого ждут кармические ссоры в ноябре 2024 года из-за оппозиции Плутона и Марса

Кого ждут кармические ссоры в ноябре 2024 года из-за оппозиции Плутона и Марса

Кого ждут кармические ссоры в ноябре 2024 года из-за оппозиции Плутона и Марса Алёна Юрьева Ноябрь 2024 года обещает быть насыщенным на эмоциональные всплески и напряженные конфликты для некоторых знаков зодиака.

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