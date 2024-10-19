Кого ждут кармические ссоры в ноябре 2024 года из-за оппозиции Плутона и Марса Алёна Юрьева Ноябрь 2024 года обещает быть насыщенным на эмоциональные всплески и напряженные конфликты для некоторых знаков зодиака.