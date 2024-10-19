Кого ждут кармические ссоры в ноябре 2024 года из-за оппозиции Плутона и Марса Алёна Юрьева Ноябрь 2024 года обещает быть насыщенным на эмоциональные всплески и напряженные конфликты для некоторых знаков зодиака.
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