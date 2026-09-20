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Спорт Уик-Энд

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По конспектам легенды: форвард «Зенита-2» повторил хитрый гол Аршавина Левенцу и досрочно вывел свою команду в «Золото»

По конспектам легенды: форвард «Зенита-2» повторил хитрый гол Аршавина Левенцу и досрочно вывел свою команду в «Золото»

Нападающий «Зенита-2» Кирилл Косарев в матче с «Иртышом» блестяще повторил знаменитый гол Андрея Аршавина 2008 года, когда тот забил в ворота «Локомотива» в Суперкубке России в Лужниках.

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