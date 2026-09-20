По конспектам легенды: форвард «Зенита-2» повторил хитрый гол Аршавина Левенцу и досрочно вывел свою команду в «Золото»

Нападающий «Зенита-2» Кирилл Косарев в матче с «Иртышом» блестяще повторил знаменитый гол Андрея Аршавина 2008 года, когда тот забил в ворота «Локомотива» в Суперкубке России в Лужниках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым