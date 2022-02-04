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Чижов заявил, что совместные учения РФ и Белоруссии не должны вызывать беспокойство

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Совместные российско-белорусские учения, проводимые на юге республики, были объявлены заранее и не должны ни у кого вызывать беспокойство в свете эскалации ситуации вокруг Украины.

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