Реализация проекта «Судбищенская битва» в Орле грозит уголовным делом

Федеральное СМИ увидело нарушения закона при работах в Орле по проекту «Судбищенской битвы». Издание FLB обнаружило, что качество закупленной плитки для укладывания на Стрелке в областном центре, вызывает большие сомнения.
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