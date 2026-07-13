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Каллас призвала ЕС согласиться «на короткую боль» ради новых санкций против РФ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе министров иностранных дел стран Евросоюза, на которой вновь не удалось согласовать 21-й пакет санкций против России, выступила с развернутым заявлением.

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