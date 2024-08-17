FAZ: у Германии нет новых денег для военной помощи Украине

У ФРГ нет новых денег для военной помощи Украине. На это указало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), которое сослалось на письмо министра финансов Германии Кристиана Линднера главе оборонного ведомства страны Борису Писториусу.
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