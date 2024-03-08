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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкину осталось 54 шайбы до Гретцки. Букмекеры считают, что рекорд падет

Александр Овечкин отличился в матче с «Питтсбургом» (6:0) и довел число голов в НХЛ до 840. Нападающий «Вашингтона» занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

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