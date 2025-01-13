В Смоленске прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 19 136 рублей

От него зависит размер зарплаты До 2020 года в России прожиточный минимум являлся стоимостью условной потребительской корзины, где учитывались основные продовольственные продукты и непродовольственные товары и услуги.
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